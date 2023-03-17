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Быстров — о Бальде в «Спартаке»: «Может быть, в раздевалке поет после побед»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал игру нападающего «Спартака» Кейта Бальде.

— Бальде остался в запасе в матче против «Факела». Возникает все больше вопросов, а кого «Спартак» взял.

— Взяли и взяли. Посидеть на скамейке для атмосферы. Может быть, в раздевалке поет после побед. Такие люди тоже команде нужны.

29-летний форвард выступает за «Спартак» с лета 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл за красно-белых 3 матча и не отличился результативными действиями.

Владимир Быстров
Кейта Бальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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