Сегодня, 21:30
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал игру нападающего «Спартака» Кейта Бальде.
— Бальде остался в запасе в матче против «Факела». Возникает все больше вопросов, а кого «Спартак» взял.
— Взяли и взяли. Посидеть на скамейке для атмосферы. Может быть, в раздевалке поет после побед. Такие люди тоже команде нужны.
29-летний форвард выступает за «Спартак» с лета 2022 года.
В текущем сезоне он сыграл за красно-белых 3 матча и не отличился результативными действиями.