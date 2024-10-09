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9 октября, 22:03

Бывшая жена Бальде заявила, что форвард изменил ей с женой Икарди во время выступления за «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент
Бальде Кейта.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Симона Гуатьери, бывшая жена форварда Кейта Бальде, заявила, что футболист изменил ей во время выступления за «Спартак».

«Я должна была вернуться обратно в Москву, но не сделала этого, потому что узнала о его встрече с женой Мауро Икарди Вандой. Она прилетала к нему на сборы Спартака в Эмираты. Он сделал худшее из возможного — уехал с чужой женой, которая просто играла с ним. Для меня этот брак сразу закончился. Семья была разрушена. У нас была шикарная свадьба на 200 гостей, но всего через несколько месяцев мы расстались», — приводит слова Гуатьери Fanpage.

Ванда Нара, Мауро Икарди, Кейта Бальде. Ванда Нара и Мауро Икарди втянули в свои разборки футболиста «Спартака». Его обвиняют в измене жене на сборе

В январе 2023 года появилась информация о том, что Бальде встретился с женой аргентинского форварда Мауро Икарди Вандой Нарой, которая приехала на сборы «Спартака» в ОАЭ. В июле 2024-го девушка объявила о расставании с Икарди.

Бальде выступал за «Спартак» с 2022 по 2023 год. За московский клуб форвард провел 19 матчей, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.

Кейта Бальде
Мауро Икарди
ФК Спартак (Москва)

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