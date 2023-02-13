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Сегодня, 19:06

Бывшая жена Нобоа поддержала футболиста: «Он никогда не поднимал руку на меня»

Иван Шитик
Корреспондент
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Ольга Нобоа-Романова, бывшая жена эквадорского полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, заступилась за своего бывшего мужа, которого его нынешняя девушка обвинила в побоях.

«Мы знакомы с 2008 года. И в браке прожили восемь с половиной лет.

Я никогда не видела его агрессивным и ничего не слышала об этом от других людей до истории, которая произошла сегодня...

Он никогда не поднимал руку на меня и никогда не слышала, что он так поступил по отношению к другим людям!

Более того за столько лет совместной жизни в мой адрес не было оскорблений! Даже «дура» в мой адрес ни разу не прозвучало!

И еще показательный и важный момент, который поможет вам сформировать о нем свое мнение. После развода я продолжала вместе с детьми переезжать в те города, где он играет. Разве это возможно было бы, если бы он был тем, кто оскорблял / применял насилие и давление по отношению ко мне или другим людям?» - написала Нобоа-Романова в социальных сетях.

Ранее Кевиам Касо разместила в своих соцсетях фотографию, на которой видны следы побоев, а также добавила к ней подпись, в которой намекнула на то, что ее избил именно Нобоа.

Сам 37-летний футболист опроверг слова своей девушки о ее избиении.

Кристиан Нобоа
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