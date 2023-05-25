Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:28

Бывшая жена Сафонова обвинила голкипера в изменах и попытках отобрать у нее дочь

Игнат Заздравин
Корреспондент
Матвей Сафонов с бывшей женой и дочерью.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Анастасия Казачек, бывшая жена голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, заявила, что футболист пытается отобрать у нее дочь.

По словам девушки, Сафонов подал иск в суд Краснодара, чтобы двухлетняя дочь проживала с ним. Кроме того, он хочет взыскать с бывшей супруги алименты в размере 13 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, Казачек обвинила Сафонова в многочисленных изменах во время ее беременности и после родов.

«Матвей Сафонов инициировал судебные споры со мной о расторжении брака и разделе автомобиля, который он подарил мне на день рождения Майи. Хорошо, это его право, а быть достойным человеком закон не обязывает. Однако забирать у матери двухлетнюю дочь...Это уже переходит все границы. Я больше не могу позволить себе молчать, так как это касается уже не только меня.

Видимо нашему великому футболисту снесло крышу от денег и вседозволенности. Во время моей беременности и после родов, он позволял себе общаться с дамами с низкой социальной ответственностью и даже не приехал забрать дочь из роддома, так как проводил весело время с этими девушками», — написала девушка в соцсетях.

Бывшая супруга Сафонова объявила о расставании с футболистом в октябре 2021 года.

Источник: https://t.me/sports_backstage2/2900
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
7
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Монсон перестал быть гражданином США: «Теперь я только россиянин»
«Мне повезло сыграть в этом плей-офф». Бобровский — главная российская звезда Кубка Стэнли
В Кремле отреагировали на попытку Киева устроить теракты на объектах ядерной энергетики
Экипажи истребителей Су-35С ВКС РФ уничтожили самолет ВСУ в ходе СВО
My?l Polska: поляки ведут пляжно-барные войны против туристов из России на курортах Турции
Число фальсификаторов молочки в России сократилось с 30 до 10%
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Ренана сообщил, что бразилец останется на следующий сезон в «Зените»

Деменко: «Уход Малкома — это потеря для «Зенита», но поднимется имидж клуба»