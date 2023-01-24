Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

Бывшего футболиста Евгения Савина обвинили в дискредитации ВС РФ

Виталий Косик
Корреспондент
Евгений Савин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Экс-футболиста и блогера Евгения Савина обвинили в дискредитации ВС РФ, сообщает ТАСС.

Дело на Савина было заведено 23 января, которое будет рассмотрено в Тверском суде Москвы. Дата проведения заседания неизвестна.

Также сообщается, что бышему форварду грозит штраф до 50 тысяч рублей.

В апреле 2022-го блогер опубликовал видео на своем YouTube-канале с участием украинских футболистов. В мае прошлого года экс-нападающий «Крыльев Советов» покинул Россию, а команду перевез на Кипр.

Ранее 38-летний Савин выступал за «Тюмень», «Луч», тульский «Арсенал», «Урал», «Томь», «Крылья Советов», «Амкар» и «Анжи».

Источник: https://t.me/tass_agency/177835
Евгений Савин
Футбол
РПЛ
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
«Шашилов написал на меня докладную. До сих пор не известно за что». Рассказ звезды нашего биатлона
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Бывшего футболиста Евгения Савина обвинили в дискредитации ВС РФ
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Круговой: «Из «Локо» со мной действительно связывались, но я отказался, хочу играть в «Зените»
Круговой: «Я удивился уходу Ловрена, у нас с ним были нормальные отношения»
Круговой: «Я могу конкурировать с Сантосом за место в составе»
ЦСКА отправился на второй сбор в Турцию
Хиддинк: «Глупо говорить о том, что «Зенит» когда-нибудь выиграет Лигу чемпионов»
Осинькин — о трансфере экс-нападающего «Манчестер Сити» Гарре: «Есть определенные проблемы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В РФС прокомментировали законодательную инициативу о возможном расширении рекламы пива

Круговой: «Я удивился уходу Ловрена, у нас с ним были нормальные отношения»