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Бывшего футболиста «Спартака» Гаврилова переведут в реабилитационный центр

Алина Савинова
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Василий Гаврилов, сын ветерана «Спартака» Юрия Гаврилова, сообщил, что экс-футболиста переведут в реабилитационный центр.

«Юрия Васильевича сейчас не будут выписывать, его в среду-четверг переведут в реабилитационный центр. Сейчас подали документы в комиссию, она определяется с местом, буквально на днях нам сообщат. Будут переводить в реабилитационный центр, потому что если ничего не делать, то улучшения состояния здоровья придется долго ждать. Юрий Васильевич чувствует себя хорошо, немного подустал лежать. Никуда нам от этой ситуации не уйти, остается только работать», — приводит ТАСС слова Василия Гаврилова.

Также он отметил, что пребывание бывшего полузащитника «Спартака» в реабилитационном центре продлится от двух до трех недель.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что он перенес инсульт. 7 июня ветерану красно-белых провели операцию на сонной артерии.

Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным чемпионом СССР, а также чемпионом Спартакиады народов СССР.

Источник: https://tass.ru/sport/18056975
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