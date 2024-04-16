Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:57

Бывшего начальника «Спартака» Жиляева похоронят 19 апреля на Преображенском кладбище

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Александр Кокорев рассказал, где пройдут похороны Валерия Жиляева, который работал в хоккейном и футбольном «Спартаке».

«Похороны Валерия Жиляева пройдут на Преображенском кладбище в пятницу», — приводит ТАСС слова Кокорева.

Жиляев скончался 15 апреля на 84-м году жизни.

С 1976 по 1984 год он работал в хоккейном «Спартаке». С 1985 по 1987 год — в «Красной Пресне» вместе с Олегом Романцевым.

В 1988 году Жиляев трудился в «Спартаке» из Орджоникидзе. С 1989 года Валерий Владимирович работал в футбольном московском «Спартаке», где сначала занимал должность администратора, а затем — пост начальника команды.

Источник: https://tass.ru/sport/20558297
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Никита Волков стал русским Серканом Болатом
«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии
В Швейцарии выступили против участия страны в группе по поиску активов РФ
Магнитогорск - в финале Кубка Гагарина! Что случилось в матче «Металлург» - «Автомобилист»  
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Оружейницу фильма «Ржавчина» приговорили к 18 месяцам заключения
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Кордова считает, что «Сочи» останется в РПЛ: «Сейчас мы хорошо работаем»

Натхо — о возвращении в Россию: «Было бы чем-то особенным поработать в ЦСКА в другом амплуа»