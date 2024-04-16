Бывшего начальника «Спартака» Жиляева похоронят 19 апреля на Преображенском кладбище

Бывший футболист «Спартака» Александр Кокорев рассказал, где пройдут похороны Валерия Жиляева, который работал в хоккейном и футбольном «Спартаке».

«Похороны Валерия Жиляева пройдут на Преображенском кладбище в пятницу», — приводит ТАСС слова Кокорева.

Жиляев скончался 15 апреля на 84-м году жизни.

С 1976 по 1984 год он работал в хоккейном «Спартаке». С 1985 по 1987 год — в «Красной Пресне» вместе с Олегом Романцевым.

В 1988 году Жиляев трудился в «Спартаке» из Орджоникидзе. С 1989 года Валерий Владимирович работал в футбольном московском «Спартаке», где сначала занимал должность администратора, а затем — пост начальника команды.