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Хаджи — о жесте Медведева: «Он сделал это не со злобой к «Спартаку». Простим его»

Хаджи отреагировал на жест Александра Медведева в разговоре с Клаудиньо
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи в комментарии для «СЭ» отреагировал на жест председателя правления «Зенита» Александра Медведева в разговоре с полузащитником команды Клаудиньо.

«Клаудиньо, видимо, языка не знает, и Медведев жестами русскими настраивает его. Ничего страшного в этом нет. Людей настраивают по-разному. Есть тренеры, которые взглядами настраивают, другие могут кричать. Здесь нет ничего предосудительного. Естественно, первая игра со «Спартаком» после перерыва, и надо как-то... Тем более, сейчас у «Зенита» не все в порядке, все волнуются. Все же хотят обогнать «Спартак» и стать чемпионами, а это может и не случиться в этом году. Медведев это сделал не со злобой к «Спартаку». «Зенит» и «Спартак» — две команды, которые борются за первое место в российском медиапространстве. Так что простим его. Медведев — человек экспансивный, многое делает для команды», — сказал Хаджи корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Зенит» после 18 туров занимает вторую строчку РПЛ, набрав 36 очков. «Спартак» находиться на пятом месте с 30 очками.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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