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25 августа, 23:53

Агент: «Кверквелия не вернется в Россию, пока клубы не вернут в еврокубки»

Алина Савинова
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Реваз Челебадзе, бывший агент грузинского защитника Соломона Кверквелии, рассказал о карьерных планах футболиста.

«Сейчас Соломон ищет новый клуб, он ушел из саудовского «Аль-Ухдуда». Он скоро найдет себе новую команду, сейчас он свободный агент. Я постоянно с ним на связи. Думаю, парень скоро найдет себе команду. Он очень опытный защитник, он нужен сборной Грузии. Кверквелия сможет играть еще 3-4 года. Возможно ли его возвращение в Россию? Пока нет. Пока российские клубы не вернут в еврокубки, это маловероятно. Думаю, он ждет, когда все успокоится», — цитирует Челебадзе Metaratings.ru.

Кверквелия выступал в России за «Рубин», «Локомотив» и «Ротор». В 2023 году он присоединился к саудовскому «Аль-Ухдуд», за который провел 34 матча во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Источник: Metaratings.ru.
Соломон Кверквелия
Футбол
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