Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:29

Бывший агент Наингголана о возможном переходе игрока в «Спартак»: «Не думаю, что Раджа поедет в Россию»

Микеле Антонов
Корреспондент
Раджа Наингголан.
Фото AFP
Telegram Дзен

Сантуш Верхулст, бывший агент бельгийского полузащитника Раджи Наингголана отреагировал на новость о том, что услуги футболиста были предложены московскому «Спартаку».

«Я работал с Раджой, когда он был в Италии. Сейчас у него нет агентов. Насколько я знаю, клубы разговаривают с ним напрямую. Каждое трансферное окно все предлагали его многим командам. На мой взгляд, если он и перейдет куда-то, то только в Бельгию, Италию или завершит карьеру. Не думаю, что он поедет в Россию. Хотя возможно, что его предлагали «Спартаку», — сказал Сантуш «СЭ».

35-летний Наингголан является свободным агентом.

Хавбек начал сезон-2022/23 в составе «Антверпена», но в октябре 2022 года его отстранили от работы с основной командой за курение на скамейке запасных.

В январе 2023 года футболист перешел в итальянский СПАЛ, за который забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах. После завершения сезона-2022/23 бельгиец покинул команду.

Раджа Наингголан. Футболиста наказали за курение прямо во время матча. Наингголан уже влипал в скандалы из-за своей привычки

Раджа Наингголан
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рублев обыграл Бублика и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Спустили российский флаг. Наши спортсмены, сменившие гражданство за полтора года
Скончался пострадавший в конфликте с участием Понасенкова мужчина
В Центробанке предупредили россиян о новой схеме мошенников
Микрорайон Сочи затопило из-за сильного ливня
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Первак: «Если Малком захочет в Саудовскую Аравию, какой смысл «Зениту» его держать?»
Каррера — о приговоре Промеса: «Я позволил бы ему играть в «Спартаке» до конца»
«Рубин» объявил о продлении контракта с Олегом Ивановым
Барбоза считает, что «Зенит» может получить за Малкома больше 50 миллионов евро
Агент полузащитника ЦСКА Медины: «Хесус уже является игроком «Спартака»
Новичка «Урала» экстренно прооперировали из-за приступа аппендицита
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рианчо отреагировал на возможный переход Медины в «Спартак»

Агент Шлегеля заявил, что игрок все еще ждет предложений из России