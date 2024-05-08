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Сегодня, 19:42

Экс-агент Писарского: «Все клубы РПЛ отказались его арендовать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший агент нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского Виктор Панченко критически высказался об игре футболиста после перехода в самарскую команду.

«Все понимают, что я был прав тогда — Писарский забил пару голов. Я понимал, по какой тактике играет Самара, и какой нападающий нужен Осинькину. Это был бесполезный переход, статистика подтверждает. В последних пяти матчах он сыграл шестнадцать минут — это что? У него были другие интересные варианты для выбора, не знаю, что его мотивировало при переходе в «Крылья Советов». Его покупали за 100 миллионов рублей, клуб бесплатно не отпустит. Насколько я знаю, его предлагали в аренду во все команды РПЛ, и все отказались. Как реабилитировать карьеру? Поехать в Крым и начать все с нуля», — приводит слова Панченко Metaratings.ru.

28-летний Писарский выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года после перехода из «Оренбурга». На счету игрока 7 голов и 2 результативных передачи в 36 матчах за самарскую команду.

Соглашение Писарского с «Крыльями» действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
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