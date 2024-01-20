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Сегодня, 19:42

Бывший аналитик «Спартака» Бьянки вошел в тренерский штаб «Урала»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Итальянский специалист Андреа Бьянки пополнил тренерский штаб «Урала», сообщает сайт екатеринбургского клуба.

По данным источника, 31-летний Бьянки присоединился к тренерскому штабу Виктора Гончаренко с первого дня работы команды в ОАЭ.

В 2021 году итальянский тренер-аналитик работал вместе с нынешним главным тренером «Урала» Виктором Гончаренко в «Краснодаре». В декабре 2021 года Бьянки перешел в тренерский штаб «Спартака», которым руководил Паоло Ваноли. Вместе с красно-белыми Бьянки стал победителем Кубка России.

Источник: ФК Урал
Футбол
ФК Урал
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