Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:58

Экс-арбитр Егоров о девяти пенальти за тур: «Это футбольная аномалия»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров поделился мнением о девяти назначенных пенальти в матчах 24-го тура РПЛ.

— В этой жизни все бывает. Футбол такая штука, могут быть пенальти, красные карточки — и пять, и семь, и девять, — приводит слова Егорова «Спорт День за Днем». — Значит так складывается ситуация на сегодняшний момент. Бывают такие аномальные вещи, и я даже не могу вам сказать, чем это можно подтвердить. Такое не раз происходило в моей карьере. Это футбольные аномалии. По-другому я это назвать не могу.

— Вы считаете, что это все же стечение обстоятельств?

— Конечно, не более того. Вы хотите сказать, что это что-то другое? Кто-то за пенальти проплатил? Конечно, нет. Это просто стечение обстоятельств и на сегодняшний день команды так готовы, что нападающие обыгрывают защитников. Вот и все.

— В этом сезоне еще и «Ростов» установил рекорд по количеству пробитых пенальти.

— Футбол — это такая интересная игра и кто ее глубже понимает, тот и бьет пенальти, получает меньшее количество удалений. Это тренерская работа. Главное, что есть исполнители, которые где-то подрисовывают, где-то украшают, а где-то просто грамотно и правильно подстраиваются. Это тоже часть футбола, которую нельзя изъять.

В шести играх было назначено 9 пенальти. Это новый рекорд РПЛ. Прежний был установлен в 2005 году.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/eks-arbitr-egorov-o-naznachennykh-penalti-v-24-m-ture-rpl-eto-futbolnaya-anomaliya-
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Павлович нокаутировал Блейдса и потребовал титульник. У него шесть побед в UFC — и все в первом раунде
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону
Посла КНР в Париже просят объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Посол Китая во Франции Лю Шайе признал Крым российским
ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
FT: Зеленский опасается, что мобилизация не спасет ВСУ от провала контрнаступления
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Пиняев сломался, Дзюба не забил, ЦСКА в большинстве не победил «Локо»
Стипиди: «В следующем сезоне «Зенит» так просто ничего не выиграет»
«Спартак» — «Краснодар»: кто выиграет в Москве? Онлайн-трансляция матча
«Локо» доказал — безвыходных ситуаций не бывает. ЦСКА есть чему поучиться
Тикнизян о ничьей с ЦСКА: «Не буду отрицать, что мы сегодня отскочили»
Зделар — о ничьей с «Локомотивом»: «Могли сыграть намного лучше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стипиди: «В следующем сезоне «Зенит» так просто ничего не выиграет»