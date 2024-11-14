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Сегодня, 12:09

Экс-арбитр ФИФА Сухина: «Надо убрать ВАР и вернуться к нормальному футболу»

Алина Савинова
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Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина отреагировал на новость о том, что Международная федерация футбола может позволить тренерам оспаривать решения судей ВАР.

«Насколько это хорошее решение, мы поймем, когда увидим вживую. Нечто похожее происходит в медиалиге, когда команда использует так называемый «челлендж». Нововведения в футболе всегда воспринимаются достаточно тяжело — тот же ВАР, совсем недавно его не было. Если введут, посмотрим, как это будет работать и насколько это пойдет на пользу футболу. Эксперимент есть эксперимент, чтобы понять, какие есть плюсы и минусы. А так, конечно, ВАР надо убрать и вернуться к нормальному футболу», — цитирует экс-арбитра Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что ФИФА хочет получить разрешение от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) на продолжение тестирования системы видеоподдержки футбольных матчей (FVS). Эта система впервые была применена в 2024 году на чемпионатах мира по футболу среди женщин до 20 лет и до 17 лет.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Станислав Сухина
ФИФА

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