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Матюнин о пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Оренбургом»: «В такие моменты стоит продолжать играть»

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Бывший арбитр Алексей Матюнин в комментарии «СЭ» поделился мнением о назначении пенальти в ворота «Крыльев Советов» на 73-й минуте матча 12-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«На мой взгляд, такие моменты следует продолжать играть, так как для назначения пенальти недостаточно физического воздействия. Недавно судьи проводили сборы, был похожий эпизод в игре «Зенита», когда также был назначен пенальти. Тот момент тоже выглядит спорным. Судьи, возможно, решили применять более строгий подход к таким ситуациям. Интересно, выдержат ли они эту линию в дальнейшем. Но у меня есть сомнения, что это окажется устойчивым решением, особенно с учетом того, что игроки могут начать преувеличивать контакты для получения незаслуженной выгоды», — сказал Матюнин «СЭ».

«Крылья Советов» после 12-го тура занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Оренбург» с 8 очками находится на пятнадцатом месте в турнирной таблице чемпионата России.

(Даниил Нахлесткин)

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