Экс-арбитр Федотов: «Карасев в психологической яме. Хорошо, если его хватит на год-два»

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Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов рассказал, кого считает лучшим российским судьей в текущем сезоне.
«Кто может быть признан лучшим арбитром РПЛ в этом сезоне? Сейчас у Безбородова один конкурент — Кукуян. Я знаю, что ему ставят хорошие оценки и на что-то закрывают глаза», — цитирует Федотова Sport24.
Также он поделился мнением о российском арбитре Сергее Карасеве.
«Он им не конкурент. Карасев все — он в яме, в психологической яме. Он вряд ли сможет перестроиться, исходя из интервью, которые давал — как он плачет под гимн Лиги чемпионов, где его нет. Ну пусть плачет дальше. Карасев все — дальше будет судить на среднем уровне. Если его хватит на год-два — хорошо. У человека пропала мотивация. Как бы в музыку не ушел», — добавил специалист.
10 января Карасев объявил о завершении международной карьеры.
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