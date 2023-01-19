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Сегодня, 14:51

Бывший арбитр РПЛ заявил, что в российском футболе судьи не будут объяснять решения ВАР

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов рассказал, возможно ли сделать так, чтобы судья, работающий на матчах РПЛ, объяснял решения ВАР публично.

«Такое взаимодействие с ВАР пригодилось бы у нас в российском футболе только тогда, когда бы проходили товарищеские матчи. В официальных встречах такого не будет, потому что публика бывает разной и под всех не подстроишься. Я склонен к тому, что решения ВАР объяснять надо, но для этого нужны брифинги. Объяснять решение ВАР публично — это опасная практика. В Нидерландах уже по шапке получили, потому что пытались что-то рассказать миру, а представляете, как бы в России это происходило. Для арбитра это стресс. Можно проводить брифинги по понедельникам, не откладывать вопросы для ЭСК и объяснять решения по тем эпизодам, по которым клубы не подавали жалобу. У нас такого не будет, чтобы судья объяснял решения после просмотра ВАР», — сказал Федотов «РБ Спорт».

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) разрешил провести эксперимент, который заключается в том, чтобы главный арбитр объяснял зрителям матча, почему он поменял решение после просмотра ВАР. Такое нововведение опробуют на клубном чемпионате мира, который состоится в Марокко и пройдет с 1 по 11 февраля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-fedotov-v-rossijskom-futbole-ne-budet-takogo-chtoby-sud-ya-ob-yasnyal-resheniya-var/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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