Бывший арбитр РПЛ заявил, что в российском футболе судьи не будут объяснять решения ВАР

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов рассказал, возможно ли сделать так, чтобы судья, работающий на матчах РПЛ, объяснял решения ВАР публично.

«Такое взаимодействие с ВАР пригодилось бы у нас в российском футболе только тогда, когда бы проходили товарищеские матчи. В официальных встречах такого не будет, потому что публика бывает разной и под всех не подстроишься. Я склонен к тому, что решения ВАР объяснять надо, но для этого нужны брифинги. Объяснять решение ВАР публично — это опасная практика. В Нидерландах уже по шапке получили, потому что пытались что-то рассказать миру, а представляете, как бы в России это происходило. Для арбитра это стресс. Можно проводить брифинги по понедельникам, не откладывать вопросы для ЭСК и объяснять решения по тем эпизодам, по которым клубы не подавали жалобу. У нас такого не будет, чтобы судья объяснял решения после просмотра ВАР», — сказал Федотов «РБ Спорт».

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) разрешил провести эксперимент, который заключается в том, чтобы главный арбитр объяснял зрителям матча, почему он поменял решение после просмотра ВАР. Такое нововведение опробуют на клубном чемпионате мира, который состоится в Марокко и пройдет с 1 по 11 февраля.