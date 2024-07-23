Сухина: «Иностранцы точно нас не сильнее. Почему не востребован Валентин Иванов?»

Бывший арбитр Станислав Сухина в интервью «СЭ» порассуждал о положении дел в российском судействе.

— Как сейчас оцените положение дел в российском судействе?

— Ну... Во всяком случае, чувствуется, что есть руководитель, который выбрал определенную линию поведения. Нет такого, что после каждого тура меняются правила. Раньше многих подбешивали разные трактовки. Когда работал в «Локо», играли в Лиге чемпионов. И там все ровненько, все более-менее понятно. А у нас... Разброс мнений, трактовок. Так было, во всяком случае.

— ВАР — не панацея от всех бед?

— Но за монитором же тоже человек сидит. Он тоже может ошибиться.

— В системе ВАР больше плюсов?

— Я работал, когда ВАР не было, зацепил другие времена. Не могу точно ответить на ваш вопрос. В целом система-то неплохая. Вопрос только в том, кого посадят за руль трактора. Когда ты понимаешь, что тебя подстрахуют, знаешь, что чего-то очевидного ты не пропустишь.

— Почему нашими судьями все время управляют иностранцы?

— Не знаю.

— Они нас сильнее?

— Точно не сильнее.

— Думаете?

— Если бы российский футболист играл в мадридском «Реале», его бы вызывали в сборную?

— Да. Это вы к чему?

— Валентин Иванов судил еврокубки, чемпионаты мира и Европы, инструктор ФИФА, участник всех крупных футбольных форумов в этом качестве. Почему же он не нужен в нашей стране, не востребован? Вопрос без ответа.

— Так куда идет наше судейство при Мажиче?

— Я бы так вопрос не ставил. Давайте посмотрим на длинной дистанции. ВАР упростил жизнь судьям. Да и само отношение к арбитрам стало более человечным, что ли. Ну ошибся, бывает — это часть игры. А раньше любое неверное решение — преступление, бандитизм! Какие-то заговоры искали всюду.