Сухина: «Иностранцы точно нас не сильнее. Почему не востребован Валентин Иванов?»

Судейство
Сегодня, 10:10
Бывший арбитр Станислав Сухина в интервью «СЭ» порассуждал о положении дел в российском судействе.
— Как сейчас оцените положение дел в российском судействе?
— Ну... Во всяком случае, чувствуется, что есть руководитель, который выбрал определенную линию поведения. Нет такого, что после каждого тура меняются правила. Раньше многих подбешивали разные трактовки. Когда работал в «Локо», играли в Лиге чемпионов. И там все ровненько, все более-менее понятно. А у нас... Разброс мнений, трактовок. Так было, во всяком случае.
— ВАР — не панацея от всех бед?
— Но за монитором же тоже человек сидит. Он тоже может ошибиться.
— В системе ВАР больше плюсов?
— Я работал, когда ВАР не было, зацепил другие времена. Не могу точно ответить на ваш вопрос. В целом система-то неплохая. Вопрос только в том, кого посадят за руль трактора. Когда ты понимаешь, что тебя подстрахуют, знаешь, что чего-то очевидного ты не пропустишь.
— Почему нашими судьями все время управляют иностранцы?
— Не знаю.
— Они нас сильнее?
— Точно не сильнее.
— Думаете?
— Если бы российский футболист играл в мадридском «Реале», его бы вызывали в сборную?
— Да. Это вы к чему?
— Валентин Иванов судил еврокубки, чемпионаты мира и Европы, инструктор ФИФА, участник всех крупных футбольных форумов в этом качестве. Почему же он не нужен в нашей стране, не востребован? Вопрос без ответа.
— Так куда идет наше судейство при Мажиче?
— Я бы так вопрос не ставил. Давайте посмотрим на длинной дистанции. ВАР упростил жизнь судьям. Да и само отношение к арбитрам стало более человечным, что ли. Ну ошибся, бывает — это часть игры. А раньше любое неверное решение — преступление, бандитизм! Какие-то заговоры искали всюду.