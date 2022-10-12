Судейство
Сегодня, 16:04
Бывший арбитр Михаил Вилков в разговоре с «СЭ» прокомментировал выбор главного судьи на матч 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак». По данным «СЭ», основным кандидатом явялется Сергей Карасев.
«Да, Карасеву уже дали матч. Считаю, назначение Карасева нормальным выбором», — сказал Вилков «СЭ».
Дерби пройдет 16 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 20.00 мск.
Год назад, в сентябре 2021-го, при судействе Карасева ЦСКА победил «Спартак» (1:0).
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