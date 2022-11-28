Бывший член наблюдательного совета директоров «Химок» Роман Терюшков в комментарии «СЭ» отреагировал на назначение Дмитрия Ульянова на пост спортивного директора «Локомотива».

«Сложно это комментировать. Время все покажет. Мне в меньшей степени хотелось бы оценивать его качества как руководителя. Все мы помним, что произошло в «Химках». Будем ждать и не наблюдать. Важно отметить, что он не единоличник, а представитель большой команды», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее Ульянов уже работал в системе «железнодорожников». Также он руководил юношескими сборными России и занимал руководящие должности в «Химках».

После первой половины сезона-2022/23 РПЛ «Локомотив» идет на 14-м месте с 13 очками.