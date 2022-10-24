Терюшков о работе Гогниева в «Химках»: «У каждого кредита доверия есть конечная точка»

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал корреспонденту «СЭ» поражение от «Спартака» (0:5) в матче 14-го тура РПЛ.

«Как болельщики я очень расстроен результатом. Тот кредит доверия к Гогниеву, о котором говорят учредители, достаточно большой. Но у каждого кредита есть конечная точка. И кататься с горки на доверии безусловно можно, но горка рано или поздно закончится. За доверие надо платить той же монетой. А монета эта — победы и результат. Уверен и надеюсь, что мой любимый клуб найдет правильные решения и в ближайшее время добудет необходимые первые победы», — сказал Терюшков «СЭ».

Безвыигрышная серия «Химок» достигла 14 матчей во всех турнирах.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе девять очков.