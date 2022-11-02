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Терюшков: «Поведение Гогниева неприемлемо. Такое нельзя оставлять без внимания!»

Терюшков высказался о поведении Гогниева в матче против «Динамо» (1:6)
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о поведении Спартака Гогниева в матче против «Динамо» (1:6) в 15-м туре РПЛ.

«Для меня такое поведение неприемлемо. Я, как болельщик, подобных действий не разделяю в общественных местах в принципе. Тем более, на спортивные объекты приходят зрители, дети. Этот пример глубоко отрицательный. Правильно, что «Химки» предпримут меры. Молодцы! Такое оставлять без внимания точно нельзя», — сказал Терюшков «СЭ».

После первого тайма Гогниев получил красную карточку за споры с главным судьей встречи Яном Бобровским. Специалист досматривал игру на трибунах и эмоционально отреагировал на гол форварда химчан Ильи Садыгова с пенальти на 90+3-й минуте.

Гогниев возглавляет «Химки» с начала сентября нынешнего года. Под руководством 41-летнего россиянина подмосковная команда не одержала ни одной победы, потерпела 9 поражений и дважды сыграла вничью.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Спартак Гогниев
ФК Химки
Роман Терюшков
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