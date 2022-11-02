Терюшков: «Поведение Гогниева неприемлемо. Такое нельзя оставлять без внимания!»

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Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о поведении Спартака Гогниева в матче против «Динамо» (1:6) в 15-м туре РПЛ.
«Для меня такое поведение неприемлемо. Я, как болельщик, подобных действий не разделяю в общественных местах в принципе. Тем более, на спортивные объекты приходят зрители, дети. Этот пример глубоко отрицательный. Правильно, что «Химки» предпримут меры. Молодцы! Такое оставлять без внимания точно нельзя», — сказал Терюшков «СЭ».
После первого тайма Гогниев получил красную карточку за споры с главным судьей встречи Яном Бобровским. Специалист досматривал игру на трибунах и эмоционально отреагировал на гол форварда химчан Ильи Садыгова с пенальти на 90+3-й минуте.
Гогниев возглавляет «Химки» с начала сентября нынешнего года. Под руководством 41-летнего россиянина подмосковная команда не одержала ни одной победы, потерпела 9 поражений и дважды сыграла вничью.
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