Бывший директор академии «Чертаново» Ларин опубликовал пост после вынесения приговора

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин выложил у себя в соцсетях пост, после того как Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по его делу.

Он опубликовал песню Александра Розенбаума «Мне пел-нашептывал начальник из сыскной».

«Если вы видите этот пост, значит, я покинул вас на какое-то время. Мне жаль, что так получилось. Но я горжусь нашей школой, коллективом и своей работой. И нашими выпускниками, конечно. Это одна из моих любимых песен Александра Розенбаума. Будет сопровождать меня в ближайшее время.

Периодически здесь будут какие-то новости о том, где я и как (если будет такая возможность). Поэтому по возможности не отписывайтесь от моей страницы. Всех люблю», — написал Ларин.

В среду, 28 сентября, Ларина признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и приговорили к 3 годам колонии общего режима. Также суд взыскал с него 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.

Суд оценил общий ущерб, нанесенный Лариным, в 36 миллионов и 211 тысяч рублей.