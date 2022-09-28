Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

28 сентября, 13:57

Бывший директор академии «Чертаново» Ларин опубликовал пост после вынесения приговора

Иван Торопцев
Корреспондент
Николай Ларин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин выложил у себя в соцсетях пост, после того как Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по его делу.

Он опубликовал песню Александра Розенбаума «Мне пел-нашептывал начальник из сыскной».

«Если вы видите этот пост, значит, я покинул вас на какое-то время. Мне жаль, что так получилось. Но я горжусь нашей школой, коллективом и своей работой. И нашими выпускниками, конечно. Это одна из моих любимых песен Александра Розенбаума. Будет сопровождать меня в ближайшее время.
Периодически здесь будут какие-то новости о том, где я и как (если будет такая возможность). Поэтому по возможности не отписывайтесь от моей страницы. Всех люблю», — написал Ларин.

В среду, 28 сентября, Ларина признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и приговорили к 3 годам колонии общего режима. Также суд взыскал с него 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.

Суд оценил общий ущерб, нанесенный Лариным, в 36 миллионов и 211 тысяч рублей.

Николай Ларин
6
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Литвинов — о «Спартаке»: «Сейчас мы одна семья»

Абаев — о приговоре Ларина: «Надеялись на лучшее»