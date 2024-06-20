Ларин: «На месте Коваленко я бы ушел в аренду»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился с «СЭ» мнением о будущем полузащитника «Зенита» Александра Коваленко.

«Если какой-то клуб договорится с «Зенитом», чтобы он ушел в аренду, то будет замечательно. У Саши не получилось. Но зато у чертановского воспитанника есть хет-трик: победа в Кубке, Суперкубке и чемпионате. Понятно, что я говорю это с сарказмом. Но это уже вошло в историю. На месте Коваленко я бы ушел в аренду, если будет такая возможность», — сказал Ларин «СЭ».

Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 14 матчах за команду из Санкт-Петербурга, провел на поле в сумме 380 минут и сделал одну результативную передачу.