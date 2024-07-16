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Сегодня, 09:20

Ларин: «Пик переговоров «Алавеса» и «Локомотива» по Баринову был три недели назад»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин рассказал «СЭ» о переговорах «Алавеса» по трансферу полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Знаю, что Баринова звали в «Алавес». У меня в Испании есть знакомые, которые подтверждали, что клуб интересовался Бариновым. Серьезно ли настроены в «Алавесе»? Сейчас мне кажется, что уже нет. Но были реальные переговоры. Мне кажется, их пик был недели три назад. Шли переговоры. Не знаю всех подробностей, но испанские знакомые мне говорили об этом», — сказал Ларин «СЭ».

В сезоне-2023/24 Баринов провел за «Локомотив» 32 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Контракт полузащитника с московским клубом действует до конца июня 2026 года.

Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Алавес
ФК Локомотив (Москва)
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