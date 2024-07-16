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Сегодня, 15:57

Ларин: «После Корнеева у нас за «Барселону» никто не играл. Надеюсь, когда-нибудь там будет Глушенков»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Почему еще кому-то не повторить путь Захаряна, который уехал в Испанию? Если Максим себя проявит еще лучше, чем в «Локомотиве», а наверное, предпосылки к этому есть, то думаю, через какое-то время на него могут обратить внимание европейские клубы. По стилю он игрок «Барселоны». В «Локомотиве» он был прям звезда-звезда. В «Зените» есть еще другие футболисты. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, он проведет сезон ярко. После Корнеева у нас за «Барселону» никто не играл. Надеюсь, когда-нибудь там будет Глушенков», — сказал Ларин «СЭ».

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с сине-бело-голубыми до лета 2028 года. В OLIMPBET Суперкубке России 24-летний россиянин оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи. «Зенит» победил «Краснодар» — 4:2.

ФК Барселона
ФК Зенит
Максим Глушенков
Николай Ларин
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