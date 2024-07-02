Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:15

Кузьмичев: «Почему Галактионов не сохранил Миранчука в «Локо»? Значит, у него нет такого веса в клубе»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев считает, что у главного тренера команды Михаила Галактионова нет в клубе такого веса, чтобы сохранить в составе Антона Миранчука.

— Михаил Галактионов мог как-то повлиять на эту историю и сказать руководству клуба: оставляйте Миранчука, а то Глушенков и Жемалетдинов уже ушли?

— Наверняка он высказал свое мнение. Но, как мы видим по всем последним решениям, у него нет такого веса, чтобы настоять на своей точке зрения. При всем уважении к Михал Михалычу, слово Юрия Палыча Семина в этой ситуации было бы весомее.

— Семин отстоял бы Миранчука?

— Вне всякого сомнения! Я просто помню ситуацию, когда Алексей Миранчук был близок к уходу в «Рубин». Сложнейшие переговоры! В том, что Леша остался в клубе, — самая большая заслуга принадлежит Юрию Палычу. Тогда он и Илья Геркус сели, подумали и нашли оптимальный вариант. Но Семин реально стоял горой за Миранчука, к его мнению действительно прислушивались.

Миранчук — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2023/24 полузащитник забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за команду во всех турнирах.

1 июля 28-летний россиянин покинул клуб и стал свободным агентом.

Антон Миранчук. «Семин отстоял бы Миранчука! «Локо» не попадет в пятерку по итогам сезона». Мнение Кузьмичева

Антон Миранчук
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
1
0
Читайте также
Американцы отправят на Олимпиаду небинарную легкоатлетку
Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова
Швейцарская газета выразила недовольство критикой саммита по Украине Медведевым
У Мексики украли плей-офф, Рондон снова забил, а у Месси – идеальная сетка. Что произошло на Кубке Америки-2024 1 июля
Российские специалисты полностью изучили устройство американской ракеты ATACMS
На Украине признали потери при ударе по аэродрому в Миргороде
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Кузьмичев: «Сторона Миранчука не просила у «Локо» 2 миллиона евро в год»
«Семин отстоял бы Миранчука! «Локо» не попадет в пятерку по итогам сезона». Мнение Кузьмичева
Родич: «Илич в «Зените» будет заменой Венделу»
Орещук об уходе Шунина: «А во сколько лет он должен был покинуть клуб? В 70?»
Вратарь «Ростова» Ханкич назвал Акинфеева своим кумиром
Заварзин — об уходе Шунина: «Он понимает, что не будет играть в основном составе «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Жоаозиньо назвал клуб РПЛ, в который хотел бы вернуться

Кузьмичев: «ЦСКА не делал Миранчуку предложения. Турция — реальный вариант»