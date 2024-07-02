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Сегодня, 10:45

Кузьмичев: «Потеряв лидеров, «Локо» наигрывает схему с тремя центральными защитниками»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев порассуждал о перспективах команды в РПЛ после ухода Антона Миранчука, Рифата Жемалетдинова и Максима Глушенкова.

— Кто теперь будет отвечать в «Локомотиве» за креатив в центре поля?

— Команда провела сейчас два контрольных матча. Их нельзя было посмотреть. Но, насколько мне известно, наигрывается схема с тремя центральными защитниками. Это говорит о том, что «Локомотив», потеряв ведущих футболистов, больше будет строить игру от обороны. А что касается непосредственно вашего вопроса, то надежда только на Лешу Батракова и Вадика Ракова. Потенциал у ребят очень высокий. Надеюсь, они себя проявят в сложившейся ситуации, используют свои шансы.

— А если брать фланговых футболистов, Пиняев и Салтыков готовы к роли лидеров?

— Пиняев, в принципе, ниже своего уровня точно играть не будет. Все надеются, что он прибавит. Салтыков ярко проявил себя в «Крыльях». Конечно, они тоже будут отвечать за креатив. При этом мы должны понимать, что все четыре футболиста, которых мы перечислили, еще довольно молодые.

— Вадим Шпинев заметил, что скоро в «Локомотиве» никого не останется и клуб будет бороться за выживание...

— До такого все-таки не дойдет. Но по итогам нового сезона «Локомотив» в пятерку не попадет. Понимаете, для того чтобы те же Батраков и Раков вышли на лидирующие позиции, потребуется время... Сезон получится для железнодорожников непростым. Не вижу их в пятерке.

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в чемпионате России с 53 очками в 30 матчах.

Антон Миранчук. «Семин отстоял бы Миранчука! «Локо» не попадет в пятерку по итогам сезона». Мнение Кузьмичева

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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