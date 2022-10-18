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Кузьмичев: «Теоретически любой клуб может меня позвать. Нужно дождаться какого-то разговора»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал ситуацию с кадровыми перестановками в клубе.

— Цорна и Цинбауэра увольняли во время матча против «Сочи» по звонку. Было известно про это?
— Не знаю про это. Читал про это в СМИ. Это решение напрашивалось. Был какой-то эмоциональный посыл, но было неприятное поражение. Последняя капля была, все к этому шло.
— Выстраивают такую вертикаль: Нагорных-Аляскин-Галактионов-бывшие ребята из «Чертаново»
— Надо дождаться официальных заявлений от «Локомотива». Мы обсуждаем гипотезы, пока нет по факту. Возможно, такая конструкция сложится.
— Пишут, что директор академии «Локомотива» может перейти в «Спартак», является одним из кандидатов.
— Читал эту новость. Если им нужен человек, который ничего не делал, то могут взять. Он в «Локомотиве» ничего не делал, в РФС ничего не делал. Придет туда и ничего не будет делат.
— То есть это кандидатура Эшуорта?
— Трудно сказать. Допускаю, что это взброс нового руководства. Не думаю, что он нужен «Спартаку». Видел его работу в «Локомотиве» и в РФС.
— Новое руководство «Локомотива» не приглашало вас обратно?
— Нет, никаких контактов не было.
— Не хотели бы вернуться в клуб, например, на позицию директора академии?
— Теоретически любой клуб может меня позвать. Нужно дождаться какого-то разговора.

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив. 14 октября председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник принял решение подать в отставку. Его место занял Юрий Нагорных.

Владимир Кузьмичев
ФК Локомотив (Москва)
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