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Сегодня, 10:30

Кузьмичев: «ЦСКА не делал Миранчуку предложения. Турция — реальный вариант»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Антон Миранчук.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал, где полузащитник Антон Миранчук может продолжить карьеру.

— Агент Миранчука Вадим Шпинев сказал, что Антон продолжит карьеру в другом чемпионате. Почему? В РПЛ никто не может предложить хавбеку тех условий, которые бы его устроили?

— Нет. Просто раз так получилось с «Локо», точнее — не получилось, Антон хочет попробовать свои силы в другом чемпионате, в другой стране. И Миранчук не раз давал понять, что в РПЛ он намерен играть только в «Локомотиве», другие клубы не рассматривал.

— Не так давно вы сказали, что Антону было бы интересно поиграть в чемпионате Турции.

— Турция, пожалуй, самый реальный вариант. Все возможно. Но ваши коллеги писали также и про ОАЭ, и про Катар. Предложения есть. Знаю, что они прорабатываются.

— Но Катар — это чисто денежная история.

— Да. Поэтому, пожалуй, этот вариант будет рассматриваться в последнюю очередь.

— А ЦСКА делал Миранчуку предложение?

— Нет. Никаких предложений не было.

Миранчук — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2023/24 полузащитник забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за команду во всех турнирах.

1 июля 28-летний россиянин покинул клуб и стал свободным агентом.

Антон Миранчук. «Семин отстоял бы Миранчука! «Локо» не попадет в пятерку по итогам сезона». Мнение Кузьмичева

Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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