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Сегодня, 12:50

Кузьмичев: «Зачем Пиняев «Зениту»? Семак делает ставку на латиноамериканцев»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» порассуждал об уровне игры атакующего полузащитника команды Сергея Пиняева.

— От Пиняева в этом сезоне ждали большего? Не перехвалили мы его в прошлом году?

— О нем, в принципе, изначально говорили, возможно, в слишком коплиментарном тоне. Когда он переходил в «Локо», многие рассматривали его системообразующим игроком, который будет давать результат здесь и сейчас.

— Но этого не случилось.

— Сергей — безусловно, одаренный, талантливый парень, но еще молодой. В таком возрасте сложно стать лидером команды и в тяжелейших матчах делать разницу.

— То есть, все объективно?

— Это и возраст, и конкуренция. Вокруг него есть партнеры, которые уже брали титулы, что-то выигрывали в своей карьере. Сергею, надо признать, пока не хватает конкретики. Да, мы видим, хорошие рывки, открывания, но сейчас статистика Пиняева в этом сезоне оставляет желать лучшего. (В 13 матчах РПЛ 19-летний атакующий полузащитник забил один гол и отдал три результативные передачи. — Прим. «СЭ»)

— На днях Андрей Аршавин сказал, что он хотел бы, чтобы Пиняев оказался в «Зените». Допускаете, что в обозримом будущем мы увидим его в форме питерцев?

— Если «Зенит» чего-то хочет на нашем трансферном рынке, он этого, как правило, добивается (улыбается). Тут, как говорится, возможно все.

— А нужен ли Пиняев «Зениту»?

— Мое мнение — нет, не нужен.

— Почему?

— Есть немало примеров, когда российские ребята были на ведущих позициях в своих клубах, но после перехода в «Зенит», к сожалению, становились игроками ротации. Сергей Богданыч (Семак — Прим. «СЭ) делает ставку на латиноамериканцев. Такой у него подход. А российские исполнители у него, как правило, на подхвате, либо их выпускают в матчах Кубка, чтобы те же бразильцы отдохнули.

— Вы сейчас имеете в виду, прежде всего Александра Коваленко?

— Конечно. За парня очень обидно. Он провел потрясающий сезон в «Крыльях», а что теперь? Да, какое-то время он получает но, уверен, Александр заслуживает большего даже с учетом той обоймы полузащитников, которой располагает Семак.

«Пиняев не нужен «Зениту». Дзюбу надо менять раньше». Разбираем игру «Локо» перед дерби со «Спартаком»

Владимир Кузьмичев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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