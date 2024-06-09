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Сегодня, 11:00

Бывший директор академии «Локо»: «Положительная динамика в работе Галактионова есть»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб продлил контракт с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

— «Локо» на два года продлил контракт с Галактионовым. Все логично? Михаил Михайлович заслужил новое соглашение?

— Ситуация следующая. По факту те задачи, которые стояли перед главным тренером, конечно, не были выполнены. Но, с другой стороны, можно говорить и о положительной динамике. Правда, я бы не стал петь дифирамбы Галактионову.

— Почему?

— Когда твой предшественник на этом посту не просто пустое место, а еще и со знаком минус, легко на его фоне выглядеть предпочтительнее.

— Вы сейчас про немецкую бригаду?

— Ну конечно. Заслужил ли Галактионов новый контракт? Тут надо ответить на следующий вопрос: а были ли на рынке другие кандидаты? Иными словами, кто, если не Михал Михалыч? Очевидного варианта не видно.

— По ходу весенней части сезона в «Локо» сватали Станислава Черчесова.

— Станислав Саламович — сильный, добротный тренер. Но это специалист с характером, который не позволит собой управлять. Так же, как и Юрий Палыч Семин. Галактионов же — человек, более готовый к диалогу. Он в этом плане больше устраивает менеджмент клуба.

«Локомотив» продлил соглашение с Галактионовым до лета 2026 года. 40-летний специалист возглавил команду в ноябре 2022 года. В минувшем сезоне коллектив под его руководством занял в РПЛ 4-е место.

Максим Глушенков. «Как бы Глушенков не покинул клуб вслед за Миранчуком и Жемалетдиновым...» Что происходит в «Локо»?

Владимир Кузьмичев
Станислав Черчесов
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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