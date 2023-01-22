Владимир Кузьмичев о трансфере Баринова: «Предложение «Бешикташа» было неприемлемым. Это неуважение к клубу и игроку»

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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился мнением о несостоявшемся переходе полузащитника Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».
— Насколько я знаю, «Бешикташ» прислал первое смешное предложение, на которое «Локомотив» ответил отказом. После этого турецкий клуб больше ничего не присылал, — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».
— Слышал, что турки готовили предложение на 5 миллионов евро.
— Вроде готовили, но в итоге ничего не прислали.
— Может быть, поняли, что у них есть более дешевый местный вариант?
— Может быть. Но предложение «Бешикташа» было неприемлемым. Это неуважение к клубу и игроку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования