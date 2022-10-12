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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации в московской команде перед матчем 13-го тура РПЛ против «Торпедо».
«Знаю, что команду сейчас готовят Андрей Федоров и Заур Хапов. Насколько я понимаю, информация изнутри не ушла — кто будет тренером. Не знают игроки, не знают ребята, которые руководят тренировочным процессом. Все находятся в прострации. Думаю, хуже, чем было, уже точно не будет. Сами игроки, костяк команды, способны сами мобилизоваться и совершенно спокойно обыграть «Торпедо». Даже без главного тренера. Долго это продолжаться, конечно, не может. Но сейчас эмоционально команда будет на подъеме», — сказал Кузьмичев «СЭ».
8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.
«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками в 12 матчах.
Матч с «Торпедо» пройдет в «Лужниках» 15 октября.
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