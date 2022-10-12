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Сегодня, 20:30

Кузьмичев — о «Локомотиве»: «Хуже уже не будет. Игроки сами способны мобилизоваться и обыграть «Торпедо»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации в московской команде перед матчем 13-го тура РПЛ против «Торпедо».

«Знаю, что команду сейчас готовят Андрей Федоров и Заур Хапов. Насколько я понимаю, информация изнутри не ушла — кто будет тренером. Не знают игроки, не знают ребята, которые руководят тренировочным процессом. Все находятся в прострации. Думаю, хуже, чем было, уже точно не будет. Сами игроки, костяк команды, способны сами мобилизоваться и совершенно спокойно обыграть «Торпедо». Даже без главного тренера. Долго это продолжаться, конечно, не может. Но сейчас эмоционально команда будет на подъеме», — сказал Кузьмичев «СЭ».

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками в 12 матчах.

Матч с «Торпедо» пройдет в «Лужниках» 15 октября.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Владимир Кузьмичев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
0
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