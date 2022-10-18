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Кузьмичев — о Нагорных: «Он понимает, какая проблема у «Локомотива» и способен ее решить»

Бывший директор академии «Локомотива» Кузьмичев прокомментировал назначение Нагорных на пост председателя совета директоров клуба
Артем Бухаев
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился мнением о кадровых перестановках в клубе.

— Вы говорили, что нужно убрать не только немцев, но и Плутника. Ваши советы сбываются. Теперь все станет лучше? Что означает приход Нагорных?

— Надеюсь, что все будет хорошо. Нагорных человек не новый, он работал, был в совете директоров, принимал активное участие. Он понимает, какая проблема у клуба и способен ее решить. Уверен, что будет только лучше.

— А то, что Нагорных связывают с Кикнадзе и Мещеряковым?

— Про всех что-то говорят. Думаю, что он самодостаточный специалист, который способен принимать самостоятельные решения, которые будут правильными.

— Как смотрите на возвращение Лоського и Пашинина? Нет главного тренера, но есть уже помощники.

— Это правильное решение. Андрею Федорову нужны помощники. Эти люди знают кухню клуба изнутри и знают состав.

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив». 14 октября председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник принял решение подать в отставку. Его место занял Юрий Нагорных.

Владимир Кузьмичев
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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