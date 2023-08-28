Кузьмичев об игре Дзюбы против «Сочи»: «Не стоит переоценивать. Миранчук был лучше»

Сегодня, 10:05
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» высказался о победе команды Михаила Галактионова над «Сочи» (1:0) в шестом туре РПЛ.
Единственный гол в матче забил Максим Глушенков с передачи Артема Дзюбы.
— Дзюба вернулся на поле и показал всем, кто есть кто?
— Я бы все-таки не переоценивал его вчерашнюю игру. В паре эпизодов он, безусловно, сыграл здорово, в том числе и в голевой атаке. Но в целом понятно, что Артем пока не в оптимальных кондициях, матч дался ему тяжело. Тем не менее свое дело сделал: отдал результативную передачу на Глушенкова. Так что свой выход на поле Дзюба вполне оправдал.
— Лучший в составе гостей?
— Нет, я бы выделил Антона Миранчука. Практически вся острота гостей впереди исходила от него. Именно он разгонял атаки. Антон мне вчера очень понравился.
— Вчера он дважды был близок к голу. Может быть, Игорь Шалимов все-таки опрометчиво заявил, что до зимы Артем забьет не больше двух?
— Думаю, по системе «гол плюс пас» до зимы Дзюба должен набрать семь баллов. Это как минимум. А вот сколько мячей, сколько пасов — мне сказать сейчас сложно. Пользу он москвичам еще точно принесет. Так что я, пожалуй, не соглашусь с Игорем Шалимовым, с его прогнозом. Дзюба же может не только завершать, но и выигрывать воздух, скидывать мячи партнерам. Это тоже ценно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|2 : 1
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|0 : 1