Шикунов объяснил, почему Пиняев перешел в «Локомотив», а не «Спартак»

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Бывший директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов оценил переход атакующего полузащитника Сергея Пиняева в «Локомотив».
- Поговорим о трансферах команд РПЛ. «Локомотив» пока самый активный на рынке, подписал Пиняева, Глушенкова. Не слишком ли они молоды, чтобы вытащить команду из ямы?
— Глушенков — точно не молодой. Нормальный возраст. Тем более он уже работал с Галактионовым в молодежной сборной. Тренер его хорошо знает.
— А Пиняев?
— Это наша звездочка. Когда он станет полноценной звездой, пока до конца не ясно. Может быть, завтра, может, чуть позже. Но он уже в 17 лет появился в сборной, стал основным игроком «Крыльев». Если в прошлом году Сергей выходил на замену вместо Зиньковского или Ежова, то в первой части сезона уже порой делал разницу на поле. Очень неординарный футболист, быстрый. Сережа не боится идти в обводку — сейчас таких в России мало. Мгновенно принимает острые решения на поле. Так что «Локо» сработал вовремя. Ведь на Пиняева претендовали многие.
— В том числе и «Спартак»?
— Конечно.
— Почему тогда он выбрал «Локо», который пока борется за выживание?
— Так легла ситуация.
— Не пошел в «Спартак», так как там есть Зиньковский и вот-вот поправится Мозес?
— Это тоже учитывалось. На сегодняшний день у Пиняева постоянного места в составе в «Спартаке» действительно не было бы. А в его возрасте ему надо больше играть. В «Локомотиве» выше шансы чаще появляться на поле. Так сложилось. Чего уже теперь обсуждать?
18-летний Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» 28 декабря 2022 года, он подписал контракт с московским клубом на 4 года.
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