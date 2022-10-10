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Сегодня, 16:47

Орещук: «Изначально думал, что заскоки Кайо лечатся, но после матча с «Ростовом» — кажется нет»

Орещук оценил игру защитника «Краснодара» Кайо
Руслан Минаев

Бывший директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал игру защитника «Краснодара» Кайо.

Бразилец был удален в матче против «Ростова» (2:3) в 12-м туре РПЛ.

«Я изначально думал, что такие «заскоки» Кайо лечатся. Но после вчерашнего прыжка двумя ногами в игрока «Ростова», мне уже кажется, что нет. Это не проблема тренера «Краснодара», не проблема коллектива. Это проблема исключительно Кайо, его головы. Если «замыкает» человека, то ты уже ничего не сделаешь. У него реально какие-то затмения происходят. Футболист-то хороший. Довольно качественный защитник, хотя его переделали из полузащитника. Но проблемы ментальные. Видно, не могут залезть ему в мозги и объяснить, что можно, а что нельзя», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

«Краснодар» с 21 очком занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «быки» сыграют 15 октября против «Ахмата».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-u-kajo-real-ny-e-zatmeniya-v-golove-mne-kazhetsya-e-to-uzhe-ne-lechitsya/
Кайо Фернандо да Силва Панталеан (Кайо)
Роман Орещук
ФК Краснодар
ФК Ростов
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