Бывший директор академии «Чертаново» Ларин вышел из СИЗО

Как стало известно «СЭ», бывший директор московской академии «Чертаново» Николай Ларин вышел из СИЗО.

Ранее сообщалось, что Ларин будет освобожден 24 мая до полуночи.

Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. По версии следствия, он специально завышал численность игроков академии для получения повышенного финансирования. Осенью 2022 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

24 мая Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.