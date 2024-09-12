Корнеев: «Акрон» рискует? Не думаю, что они брали Дзюбу на большую зарплату»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Акрон».

Контракт 36-летнего футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до окончания сезона-2024/25.

— Летом вы говорили, что клуб, который возьмет Дзюбу на большую зарплату рискнет. Считаете, что «Акрон» рискует?

— Думаю, что «Акрон» и не брал его на большую зарплату! Думаю, что большую роль сыграл разговор тренера с игроком. Тедеев умеет выстраивать отношения, несмотря на свою жесткость. Посмотрим, что получится. Если Артем наберет хорошую форму, то поможет «Акрону» в этом сезоне.

— Вас удивляет нескончаемое желание Артема играть?

— Футбол — это эмоциональный наркотик, а Артем любит эмоции, хотя и разные!

Последним клубом Дзюбы был «Локомотив», который он покинул летом 2024 года. В сезоне-2023/24 форвард провел за железнодорожников 26 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

После семи туров «Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.