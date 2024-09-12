Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:20

Корнеев: «Акрон» рискует? Не думаю, что они брали Дзюбу на большую зарплату»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Акрон».

Контракт 36-летнего футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до окончания сезона-2024/25.

— Летом вы говорили, что клуб, который возьмет Дзюбу на большую зарплату рискнет. Считаете, что «Акрон» рискует? 

— Думаю, что «Акрон» и не брал его на большую зарплату! Думаю, что большую роль сыграл разговор тренера с игроком. Тедеев умеет выстраивать отношения, несмотря на свою жесткость. Посмотрим, что получится. Если Артем наберет хорошую форму, то поможет «Акрону» в этом сезоне.

— Вас удивляет нескончаемое желание Артема играть?

— Футбол — это эмоциональный наркотик, а Артем любит эмоции, хотя и разные!

Последним клубом Дзюбы был «Локомотив», который он покинул летом 2024 года. В сезоне-2023/24 форвард провел за железнодорожников 26 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

После семи туров «Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Артем Дзюба
Игорь Корнеев
РПЛ
ФК Акрон

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Кирьос подколол Синнера, который встречается с Калинской
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
Умер журналист Николай Сванидзе
30 тысяч пели «Знаешь ли ты», Романцев победил Станковича. Как прошел юбилей стадиона «Спартака»
В Сумской области Украины заявили о критической ситуации со светом после взрывов
Сикорский в беседе с пранкерами заявил о нежелании ЕС видеть беженцев c Украины
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Артем Дзюба после «Локомотива»: что дальше?
Мостовой: «Однозначно Дзюба поможет «Акрону» остаться в РПЛ. Это хорошее подписание»
Детский тренер Дзюбы: «Думаю, что он поможет «Акрону» не только в футболе, но и в рекламных делах»
«Акрон» объявил о подписании контракта с Артемом Дзюбой
«Акрон» внес Дзюбу в заявку на сезон в РПЛ
Возвращение Дзюбы — супер для РПЛ. Это шоу должно продолжаться
Смородская: «Дзюба поможет «Акрону» сохранить прописку в РПЛ»
Материалы сюжета РПЛ, 8-й тур: «ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Мостовой: «Однозначно Дзюба поможет «Акрону» остаться в РПЛ. Это хорошее подписание»
Детский тренер Дзюбы: «Думаю, что он поможет «Акрону» не только в футболе, но и в рекламных делах»
«Акрон» объявил о подписании контракта с Артемом Дзюбой
«Акрон» внес Дзюбу в заявку на сезон в РПЛ
Возвращение Дзюбы — супер для РПЛ. Это шоу должно продолжаться
В «Динамо» сообщили, когда легионеры вернутся в клуб из сборных
Сегодня
Вчера
Неделя