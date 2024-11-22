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Судейство

Сегодня, 17:35

Бывший эксперт ЭСК РФС уличен в неуплате налогов

Александр Бобров
Шеф-редактор
Даниэле Орсато.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», около 50 итальянских судей и помощников арбитров уличены в уклонении от уплаты налогов и оштрафованы. Среди них бывший член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Даниэле Орсато. Компанию ему составил один из руководителей итальянских рефери Джанлука Рокки.

Главным образом все они не заплатили налоги за вознаграждения, полученные от УЕФА за работу на международных матчах в период с 2018 по 2020 год. Так как в каждом случае, по данным Repubblica, незадекларированные суммы не превышали 100 тысяч евро, оснований для уголовного преследования не возникло.

«Я решил все вопросы», — заявил Рокки. «Ошибка, возникшая из-за нечетких правил», — добавил его адвокат Роберто Кордейро Герра. Орсато случившееся не комментировал.

Даниэле Орсато
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