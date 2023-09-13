Бывший форвард «Ахмата» Понсе назвал Кадырова очень влиятельной персоной в Грозном

Форвард «Акрона» Андрес Понсе рассказал, что глава Чечни Рамзан Кадыров играл большую роль в развитии «Ахмата».

«Он всегда поддерживал клуб, но никогда не бывал на тренировках при мне. Конкретно у меня не было возможности с ним лично пересечься. Но я знаю, что он очень влиятельная персона для Грозного, у него также много власти в клубе. По крайней мере так было раньше. Он был владельцем клуба, в экономическом плане со всех сторон помогал команде. Он пользовался огромным уважением в городе, среди людей», — приводит Metaratings.ru слова Понсе.

Понсе выступал за «Ахмат» с 2019 по 2021 год. Всего 26-летний венесуэлец провел 31 матч за грозненскую команду, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.