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Сегодня, 02:57

Долгов: «Не планирую завершать профессиональную карьеру»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий «Факела» Павел Долгов заявил, что не собирается завершать профессиональную карьеру.

25-летний россиянин является свободным агентом.

«Соглашусь ли на предложения из Медиалиги? Предложения поступали, но мне это неинтересно сейчас. Профессиональную карьеру заканчивать не планирую», — приводит «РБ Спорт» слова Долгова.

Последней командой Долгова был армянский «Урарту», форвард выступал за клуб с февраля по июль 2024 года, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 7 матчах.

Источник: РБ Спорт

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