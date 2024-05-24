Бывший форвард «Краснодара» Пикущак уверен, что Сафонов способен заиграть в «ПСЖ»

Бывший нападающий «Краснодара» Игорь Пикущак поделился мнением о возможном переходе вратаря «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«От таких вариантов не отказываются. Вопрос в том, будет ли готов «Краснодар» его отпустить. А так считаю, что Матвею по силам реализовать себя на таком уровне. Как минимум очень серьезную конкуренцию он составит.

Конечно, Сафонов вырос в Краснодаре. Там прошло его становление, там он стал капитаном. Матвей привязан к городу и клубу. Но, повторюсь, такие варианты бывают нечасто. Матвею 25 лет. Это хороший возраст для вратаря. Почему бы не подвинуть Доннарумму? Все зависит только от него. Оказавшись там, Сафонов поймет уровень и составит конкуренцию. Я считаю, что он способен заиграть в Европе на высоком уровне», — приводит «РБ Спорт» слова Пикущака.

В среду, 22 мая появилась информация о том, что Сафонов близок к переходу из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро.

25-летний россиянин является воспитанником «Краснодара», в сезоне-2023/24 он провел 29 матчей, пропустил 27 голов и отыграл 10 матчей на ноль.