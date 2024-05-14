Карапетян: «Общаюсь со Сперцяном, он хочет в Европу, играть в больших турнирах»

Бывший нападающий «Сочи» и сборной Армении Александр Карапетян рассказал о желании своего соотечественника и полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна перейти в один из европейских чемпионатов.

«Не случайно у Сперцяна хорошая статистика. Он опять показал себя. Я надеюсь, что он сумеет дальше прогрессировать. Общаюсь с Эдиком, знаю много вещей, но рассказывать не могу. Надеюсь, что все получится, как он хочет, а он хочет в Европу, играть в больших турнирах.

Обидно, что сейчас такая ситуация и российские клубы не могут участвовать в еврокубках. Все футболисты хотят играть на высоком уровне. В России, к сожалению, это не получится сделать», — приводит Metaratings слова Карапетяна.

В сезоне-2023/24 Сперцян забил 10 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче за «Краснодар» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего армянина в 18 миллионов евро.