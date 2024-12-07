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Маркао: «Если мне предложат работу в России, то я допускаю, что соглашусь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший форвард «Спартака» Маркао выразил желание поработать в России.

«Хотел ли бы я поработать в России на какой-нибудь должности? Да, конечно. Я с теплотой вспоминаю время, которое провел в Москве. Но одного желания мало. Я не такой человек, который просто поедет зарабатывать деньги. Нужно хотя бы немного владеть русским языком, нужно знать все детали, которые происходят в чемпионате России. Необходимо очень серьезно подойти к этому вопросу. Если мне предложат работу в России, то я допускаю, что соглашусь. Но для этого нужно обсудить все детали и хорошо к ней подготовиться», — цитирует «РБ Спорт» Маркао.

51-летний бразилец в 2009 году завершил карьеру футболиста. Он выступал за «Спартак» с 2000 по 2001 год: 24 матча и 7 забитых голов.

Источник: «РБ Спорт»
Маркос Антонио Апаресидо Сиприано (Маркао)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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