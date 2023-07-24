Дьяков: «Смолов — бомбардир, а не распасовщик!»

Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков в интервью «СЭ» прокомментировал поражение своей бывшей команды в первом туре РПЛ от «Краснодара» (1:3) и игру нападающего бело-голубых Федора Смолова.

— Разочарование тура?

— «Динамо». Как по результату, так и по качеству игры. Все ждали, что с приходом нового тренера команда преобразится, будет показывать яркий футбол, но... Похоже, динамовцы еще не до конца поняли требования Марцела Лички.

— Верите, что чех выведет клуб на новый уровень?

— Ну а почему нет? Он сделал брестское «Динамо» чемпионом. В «Оренбурге» тоже прекрасно себя зарекомендовал. Мы привыкли, что в РПЛ команды второй восьмерки действуют строго от обороны. Вперед никто не бежит, главное — сзади на ноль. Но при Личке «Оренбург» никогда так не играл. Все неслись в атаку.

— Значит, и «Динамо» скоро понесется?

— Наверняка. Просто надо подождать. Летнее межсезонье короткое, у Лички было мало времени, чтобы все отладить.

— Что он уже изменил?

— Теперь «Динамо» больше атакует через центр. Смолов отходит глубже, действует в подыгрыше, а на острие выдвинут Тюкавин.

— Смолов в роли «десятки» — удачная находка?

— Не факт. Да, в матче с «Краснодаром» Федор был очень активен, забил. Но в чужой штрафной, на мой взгляд, он наиболее опасен. Смолов бомбардир, а не распасовщик!

— Если выпускать его в нападении, куда ж девать Тюкавина? На скамейку?

— Зачем? Можно играть по схеме 4-4-2. Впрочем, Личке нужно думать не только об атаке, но и о защите, где проблем хватает. Бальбуэна пока не впечатляет, а Фернандес и Даса вообще на ровном месте привезли два гола.