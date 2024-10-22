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Мостовой — об отмененной стажировке в «Спартаке»: «У меня нет обид на Станковича»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал отмену своей стажировки в «Спартаке».

«У меня нет обид на Станковича, очевидно, что это не его решение. В любом случае клуб-то я себе найду. Это не проблема. Проблема в том, что в «Спартаке» по-прежнему работают нефутбольные люди. За это обидно», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью бывшего футболиста сборной России.

Позже гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что в клубе будут готовы принять Мостового на стажировку. В «Сельте» также не исключили прохождения экс-футболистом сборной России стажировки в клубе.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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