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Сегодня, 22:22

Мостовой — о победе «Спартака» над «Краснодаром»: «Главное, чтобы Абаскаль нигде не появился»

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Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы «Спартака» над «Краснодаром» (3:0) в 17-м туре РПЛ.

«По всем показателям «Спартак» сегодня превзошел: в единоборствах, отборах, подстраховке, настрое. При счете 2:0, даже не было шансов у «Краснодара», ну, может, полушанс какой-то. А когда забивали третий мяч, посмотрите, как они радовались, эмоции у игроков были такие, как будто победный гол. Станкович прибежал, футболисты тоже. Это о чем говорит? О том, что футбольный человек стоит и футбольные люди, и они по-футбольному радуются. Хотя третий гол ничего не решал. Главное, чтобы Абаскаль нигде не появился сейчас, чтобы не испортил и не остановил «Спартак», — сказал Мостовой «СЭ».

Красно-белые одержали пятую победу подряд в РПЛ. Команда Деяна Станковича поднялась на третье место в таблице, обойдя «Локомотив» по дополнительным показателям.

«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ. Команда Мурада Мусаева с 38 очками — на второй строчке. Лидирует «Зенит» с 39 очками.

(Александр Абустин)

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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