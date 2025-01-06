Мостовой: «Соболев может выстрелить во второй части сезона, глупо его травить»

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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой считает, что форвард «Зенита» Александр Соболев может проявить себя во второй части сезона.
«Соболев может выстрелить во второй части сезона. У него не сложился период после перехода в новый клуб, такое бывает. Но это по-прежнему игрок высокого класса. Глупо его сейчас травить. Пример Угальде уже показал, что не стоит делать преждевременных выводов», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.
Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно. 27-летний футболист отметился 2 голами и 1 результативной передачей за сине-бело-голубых в FONBET Кубке России, в РПЛ на его счету нет результативных действий в нынешнем сезоне.